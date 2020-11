Léna Situations critiquée par Frédéric Beigbeder, elle lui répond

publié le 12/11/2020 à 19:10

La youtubeuse Léna Situations rencontre un franc succès en librairie depuis la sortie de son livre Toujours plus, vendu à plus de 200.000 exemplaires depuis septembre. Avec le succès, viennent immanquablement les critiques. Parfois constructives, parfois méchantes et acerbes. Celle de Frédéric Beigbeder, qui lui a consacré sa chronique du 6 novembre dans Le Figaro, l'a poussée à répondre.

Dans son article, Frédéric Beigbeder s'attaque au contenu du livre de la jeune femme - "entre l'Être et le Néant, Léna Situations privilégie plutôt la seconde option" - mais aussi directement à elle, la qualifiant de "gentiment narcissique" et dotée "d'une inculture assumée". Évidemment, la communauté de la youtubeuse, qui compte plus d'1,5 million d'abonnés sur sa chaîne, a vite pris sa défense.

Invitée de l'émission Quotidien sur TMC mercredi 11 novembre, Léna Situations, Léna Mahfouf de son vrai nom, lui a répondu directement. "Au-delà de la critique du livre, qui fait complètement partie du jeu, c'était vraiment une critique très personnelle. (…) C'est un peu la facilité de s'attaquer à la nouvelle génération. (…) Il écrit ce qu'il veut, et on répond ce qu'on veut. On est fatigués par ce snobisme intellectuel et le mépris qu'on peut avoir face à des jeunes qui essaient de faire des choses."

Pour la jeune femme, Frédéric Beigbeder aurait été piqué dans sa fierté parce qu'elle est en tête des ventes, et pas lui. "Si j'avais été dans le classement après lui, je ne pense pas qu'il aurait porté attention pendant son confinement pour écrire un papier sur moi."

"C'est un peu facile de s'attaquer à la nouvelle génération. Et puis, dans le texte, il m'adresse des critiques très personnelles alors que je ne le connais pas ce monsieur !"



Réponse de @LenaSituations à Frédéric Beigbeder dans #Quotidien ⬇️ pic.twitter.com/hV9u4TAdHA — Quotidien (@Qofficiel) November 11, 2020