César 2017 : Jérôme Commandeur fait rire aux éclats Anne Hidalgo

Jérôme Commandeur entre en scène sur "Wake me up" de Wham ! avant de prononcer le discours d'ouverture de la 42e cérémonie des César.

Entré en scène sur un Wake me up de Wham ! accompagné de danseurs, Jérôme Commandeur était empli de bonne volonté et d'énergie pour amorcer la 42e nuit des César, ce vendredi 24 février. Mais l'invitation à danser de cette chanson, difficilement compatible avec un public assis pour les prochaines longues heures à venir, ne pouvait enthousiasmer davantage. Enchaînant avec un récit de ses deux jours prétendument passés avec George Clooney et son épouse Amal, présents au premier rang de la salle, le maître de cérémonie a déclenché les rires en racontant avoir passé avec ces derniers "deux jours de folie" occupés par des activités "bateau mouche", une sortie à l'"Aquaboulevard" et un repas gourmet chez "Bebert Couscous, porte Maillot".



Puis le discours s'est prolongé dans quelques blagues à teneur politique, sans parvenir à provoquer l'hilarité du public. Mais la maire de Paris, Anne Hidalgo, était tout sourire : face à des blagues qui pourtant l'épinglaient personnellement, notamment sur les voies sur berges fermées dans la capitale, l'élue semble avoir largement apprécié l'intervention de Jérôme Commandeur. Comme elle et comme une partie du public, de nombreux internautes ont témoigné leur enthousiasme quant à la présentation menée par l'humoriste, bien que les réactions sur la toile aient été en demi-teinte.

