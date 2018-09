publié le 27/09/2018 à 13:30

L'émission Burger Quiz a créé l'événement en revenant sur les écrans, non plus sur Canal+ mais sur TMC, plus d'une décennie après son arrêt. Rien n'avait néanmoins changé, avec notamment un Alain Chabat toujours aux manettes et des écritures ciselées, pour des "vannes" souvent marquées du sceau de l'humour légendaires des Nuls, dont faisait partie l'animateur.



Mais ce dernier doit s'absenter plusieurs semaines, et devient donc indisponible pour enregistrer le jeu télévisé. Et pour cause, il remet sa casquette d'acteur afin de tourner un film, et doit donc mettre en place des remplaçants. Une annonce finalement faite par TMC mercredi 26 septembre lors de la diffusion du jeu.

C'est ainsi par un bandeau déroulant que les noms des guests ont été dévoilés : Jérôme Commandeur, Gérard Darmon, Anne Depétrini, Alexandre Astier, Édouard Baer, Maurice Barthélémy, Fabrice Eboué, Marina Foïs, Matthieu Madénian et Jean-Paul Rouve officieront pour distribuer les "miams".