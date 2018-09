publié le 20/09/2018 à 14:00

Elle l'a fait. Clémentine, la participante de Koh-Lanta Cambodge (2017) et Koh-Lanta All-Stars (2018) a annoncé, sur Instagram, mardi 18 septembre 2018, avoir réuni la somme de 10.000 euros pour pouvoir entamer son tour du monde avec ses amis.



"Les 10.000 euros ont été atteints. Nous sommes émus, touchés, et heureux de tout cet engouement autour de ce projet qui nous tient à cœur et aux tripes", a-t-elle écrit en légende de sa photo. C'est sur la plateforme de don Ulule que l'ancienne compétitrice avait demandé cette somme d'argent.

Son projet "4 ou pas cap" avait suscité une énorme polémique sur les réseaux sociaux en août dernier. Certains internautes estimaient qu'il était indécent pour elle de "mendier" cette "importante" somme d'argent. La jeune femme de 26 ans a déclaré qu'elle ferait prochainement un nouveau post "résumant tous les défis" qu'elle réalisera lors de son voyage.

Il sera possible de soumettre un challenge à Clémentine et son groupe d'amis... moyennant finance. Le départ pour ces quatre sportifs est prévu pour fin septembre 2018.