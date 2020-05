publié le 28/05/2020 à 11:00

Brigitte Bardot est à l'honneur d'une bande dessinée de Bernard Swysen et Christian Paty aux éditions Dupuis, dont le tome 3 sortira le 29 mai. L'actrice a beaucoup apprécié ce travail qui retrace les grandes étapes de sa vie.

"Je vais très bien. Moi je suis confinée depuis 15 ans, alors ça ne m'a pas changé grand chose, raconte Brigitte Bardot au micro de RTL. J'aime pas voir les gens. Je suis dans mon coin avec mes animaux, mes arbres et mes fleurs. Pour moi c'était le paradis. Il n'y avait pas moteur, pas de bruit, pas de gens qui envahissaient ma maison ou mon portail comme d'habitude. "

Dans cette bande dessinée, on retrouve ce franc-parler de l'actrice élevée dans une famille stricte et bourgeoise. Son amour des animaux est d'ailleurs une passion ancienne. Déjà enfant, elle sauvait les souris que son père voulait exterminer. Un jour, on lui a même servi son lapin à déjeuner, un traumatisme toujours bien présent dans l'esprit de la comédienne. "Je ne vais pas vous raconter l'histoire parce qu’elle m'a fait tellement de peine qu'elle me ferait encore pleurer aujourd'hui. C'était un choc de mon enfance", s'excuse Brigitte Bardot.

"Le festival de Cannes est devenu moche comme tout"

Cette bande-dessinée s’attarder sur le rôle de BB dans Et Dieu... créa la femme. On a dit que l'actrice avait révolutionné le rôle de la femme avec cette interprétation, mais Brigitte Bardot est loin de se percevoir comme un modèle. "Vous voulez que je vous dise ? Je m'en fous pas mal des autres femmes, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Moi j'ai fait ce que j'avais envie. J'étais libre. Enfin on n'est jamais tout ça fait libre", tempère-t-elle.

"Je ne suis pas aussi libre que je voudrais l'être, dans mes propos. Ils m'amènent souvent devant la 17e Chambre correctionnelle. On devrait accepter les opinions des uns et des autres. Tant que je dirais ce que je pense, j'aurais des affaires en cours". En juillet, un procès se tiendra à la Réunion après une lettre envoyée par Brigitte Bardot dans laquelle elle disait : "Les autochtones [de la Réunion] ont gardé leurs gênes de sauvages." Elle évoquait aussi "des réminiscences de cannibalisme des siècles passés", "une population dégénérée encore imprégnée des coutumes ancestrales, des traditions barbares qui sont leurs souches". Brigitte Bardot a déjà été condamnée à 5 reprises à des peines d'amende pour incitation à la haine raciale en raison de propos tenus concernant l'immigration, l'islam en France, l'abattage rituel des animaux, le métissage et des aspects de l'homosexualité.

Cette bande dessinée revient sur de nombreux épisodes marquants de la vie de Brigitte Bardot comme son mariage avec le milliardaire allemand Gunter Sachs, en juillet 1966 à Las Vegas et la bousculade monstre qu'a causé involontairement le couple à Cannes. Cannes que l'actrice ne regrette pas en cette période de coronavirus : "Le festival de Cannes est devenu moche comme tout. Avant c'était chouette, c'était beau, c'était à l'image de la France. Élégant. Maintenant, c'est n'importe quoi. C'est très bien qu'il n'y ait pas de festival [cette année]". Brigitte Bardot, à contre-courant....