VIDÉO - Coronavirus : les retrouvailles émouvantes d'Élie Semoun et son père

publié le 27/05/2020 à 16:01

Élie Semoun a enfin retrouvé son père ! L'artiste avait lancé un appel au don en avril dernier, pour aider les Ehpad, y compris celui où se trouvait son papa à Lyon. "Je suis dans le cas de plein d'enfants qui ont des parents dans des Ehpad. Mon père est âgé et est atteint d'Alzheimer. Il est dans un Ehpad à Lyon, où il est confiné dans sa chambre." expliquait l'humoriste.



Après deux mois de confinement, Élie Semoun a enfin pu le revoir et a partagé ses retrouvailles sur son compte Instagram ce lundi. "Je ne sais pas quand ça se termine papa… dans un mois ou deux peut-être", explique-t-il à son père qui se trouve derrière une vitre en plexiglas.

"C’est long, ça fait rien, je respecte. Je suis là, je reste là", répond l'homme âgé qui a beaucoup ému les internautes. Élie Semoun avait reçu beaucoup de soutien lors de son appel au dons en avril et avait pu récolter du matériel pour les Ehpad alentours. "J'ai fait quelques messages sur mon Instagram et sur Twitter et j'ai eu plein de retours, ça fait chaud au cœur. Évidemment cela ne servira pas qu'à l'Ehpad dans lequel mon père est mais aussi aux Ehpad alentours", écrivait-il.