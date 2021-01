Séparés, Kim Kardashian et Kanye West se dirigent-ils vers un divorce ?

publié le 06/01/2021 à 13:00

Le rappeur Kanye West et son épouse Kim Kardashian se dirigent-ils vers un divorce en bonne et due forme ? Les deux stars vivent séparément et suivent des séances de conseil conjugal, a rapporté la télévision NBC News en citant une source proche de la famille. Depuis quelques mois, Kanye West, 43 ans, vit dans le Wyoming et Kim Kardashian, 40 ans, en Californie avec leurs quatre enfants, selon cette source.

Le couple américain, uni en Italie en mai 2014 lors d'une somptueuse cérémonie, fait régulièrement l'objet de rumeurs sur l'échec de leur mariage, le premier pour le rappeur et le troisième pour la star incontestée du clan Kardashian-Jenner.

Les deux célébrités participent à des séances de conseil conjugal à propos de "questions liées aux relations ordinaires" et il n'y a pas d'implication d'une autre personne, selon la source. "Kanye aime sa famille élargie. Ils sont très proches. Ils ont entrepris une thérapie. Ils travaillent sur leur mariage", a déclaré cette source à NBC News. Le divorce a été discuté entre eux mais Kim Kardashian West n'a pas entrepris, pour l'heure, de procédure. Des magazines consacrés aux célébrités comme People ou Page Six affirment pour leur part que Kim Kardashian se prépare à demander le divorce.

Affronter la bipolarité

Kanye West ne fait pas mystère de ses troubles bipolaires. En juillet, après l'annonce de sa candidature à la présidence des États-Unis - il a finalement récolté 60.000 voix -, il avait tenu des propos incohérents et posté des messages énigmatiques sur Twitter laissant entendre que sa femme cherchait à le faire interner en psychiatrie ou l'accusant d'avoir eu une liaison avec un autre rappeur, Meek Mill, ce que l'intéressé a démenti.

Son épouse avait alors appelé à la "compassion et l'empathie", assurant que "ceux qui connaissent Kanye savent que ses mots ne sont pas toujours en phase avec ses intentions". "Ceux qui comprennent les maladies mentales ou les troubles compulsifs savent que la famille n'a aucun pouvoir (sur le malade) sauf s'il est mineur", avait-elle écrit sur son compte Instagram.

"Ceux qui ne sont pas au courant ou voient ça de loin peuvent porter des jugements et ne pas comprendre que c'est à l'individu de demander de l'aide, quoique tentent la famille et les proches", avait-elle ajouté. Autrefois appelé psychose maniaco-dépressive, le trouble bipolaire se caractérise par l'alternance de périodes d'exaltation et de dépression.

Nouvelle étape dans sa carrière

Kim Kardashian, très suivie sur les réseaux sociaux, n'a pas évoqué son mari récemment dans ses messages postés ces dernières semaines. Le couple a quatre enfants dont deux filles, North (7 ans) et Chicago (2 ans) et deux garçons, Saint (5 ans) et Psalm (19 mois).

Elle s'est fait connaître grâce au programme de téléréalité L'incroyable famille Kardashian qui suit la vie quotidienne de la famille et sur lequel elle a bâti un empire avec l'aide de sa mère. Kim Kardashian a lancé de lignes cosmétiques ainsi qu'une marque de vêtements qui ont connu le succès. La matriarche du clan Kardashian, Kris Jenner, a annoncé en décembre un nouveau programme sur les plateformes Hulu et Star du groupe Disney, un virage stratégique pour les Kardashian qui quittent la télévision câblée, déclinante aux Etats-Unis, pour le streaming, support du moment.