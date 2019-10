L'affaire Kardashian bientôt adaptée au cinéma

publié le 16/10/2019 à 11:25

Kim Kardashian arrive dans les salles obscures. Comme le révèle Le Film Français, Fabien Onteniente (la saga Camping, Jet Set ou encore All Inclusive) va réaliser un film sur l'affaire Kardashian.

En 2016, la star à la tête d'un empire de plusieurs milliards de dollars, avait été victime d'un cambriolage lors de son séjour à Paris. Les malfaiteurs lui avaient dérobé pour 9 millions d'euros de bijoux. Kim Kardashian avait été très éprouvée par ce braquage, comme elle l'avait ensuite confiée sur ses réseaux sociaux et dans son émission de télé-réalité L’Incroyable Famille Kardashian.

Pour son prochain film sur l'une des stars de la télé-réalité la plus connue dans le monde, Fabien Onteniente va adapter la bande dessinée Les Bijoux de la Kardashian (Éditions Glénat), dessinée par Grégory Mardon et écrite par les anciens journalistes du Parisien Julien Dumont et François Vignolle. Le film sera une comédie qui s'intitulera La Remontada, comme le précise Le Film Français. Le réalisateur Philippe Guillard (Le Fils à Jo, Camping et Camping 2) planche sur le scénario avec Fabien Onteniente.

"Les Bijoux de la Kardashian" va être adaptée au cinéma Crédit : Glénat