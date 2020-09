publié le 04/09/2020 à 09:32

TF1 redonne vie à Grégory Lemarchal à l'écran, sous les traits de plusieurs acteurs qui incarnent le chanteur à divers âges pour le biopic événement Pourquoi je vis. Les parents de Grégory Lemarchal, toujours très attachés à faire vivre les combats de leur fils emporté par la mucoviscidose, ont été consultés par les créateurs du film pour respecter la mémoire de leur fils.

Du processus de casting à la découverte des premières images, Pierre et Laurence Lemarchal ont connu de vraies montagnes russes émotionnelles. "Au début, ça a été un très très grand choc. On a pleuré, raconte Laurence Lemarchal. Et puis après, nous avons accepté. On fait tout ça uniquement pour servir la cause. C'est pour continuer à montrer, à travers Grégory, le quotidien de tous ceux qui souffrent de la mucoviscidose. La dure réalité de cette maladie. Donc, quand on a un objectif et quand on sait vraiment pourquoi on le fait, on se blinde, on prend sur soi. Mais toutes les conditions étaient réunies aussi pour que ça nous apaise et qu'on soit en confiance".

"Il a fallu qu'on les aide, les gens de la production, sur le scénario, complète Pierre Lemarchal. Et très honnêtement, heureusement qu'on était là, parce qu'il y a des choses qui partaient dans tous les sens. Le téléfilm que les gens vont voir est très, très proche de la réalité. Evidemment, il y a une part de fiction pour ajuster le tout. Mais à 90%, 95%, on respecte vraiment la réalité de notre vie. Il y a même beaucoup de pudeur. Ils nous ont préservés."

L'une des rencontres les plus fortes a été avec Mickaël Lumière, l'acteur qui incarne leur fils adulte. "Il nous a vraiment été envoyé, explique avec émotion Laurence Lemarchal. C'était lui. C'est un très bon acteur, un bosseur. Il a très bien travaillé le rôle et les mimiques de Grégory. Quand on l'a vu chanter en play-back deux des chansons de Grégory, j'étais en larmes. Mais outre la ressemblance physique, c'est un jeune qui a des valeurs, impliqué, bienveillant gentil." Et Laurence Lemarchal de souligner le patronyme de l'acteur (Lumière) qui lui a rappelé une phrase chantée par son fils : "J'irai vers la lumière pour faire sécher les larmes de ces pauvres enfants". "Je l'ai fait lire à Mickaël, raconte-t-elle, et je lui ai dit : 'Tu vois, c'était écrit'".

"Pourquoi je vis" : interview intégrale des parents de Grégory Lemarchal sur le biopic de TF1