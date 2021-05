publié le 22/05/2021 à 17:18

"Je vais mourir, bientôt. Tout traitement à visée curative, ou même frénatrice, est désormais sans objet." Dans un texte bouleversant publié sur son compte Facebook, le généticien Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer, a annoncé l'arrêt des traitements destinés à soigner son cancer.

Âgé de 76 ans, le célèbre cancérologue avait annoncé récemment l'aggravation de sa maladie diagnostiquée au printemps 2020. "Je suis à l’hôpital, il y avait d’ultimes examens à faire, et on pouvait envisager un traitement spécifique, destiné à freiner la maladie, ou alors c’était sans intérêt de tenter, a-t-il réagi auprès de BFMTV, quelques heures après la publication de son post. "In fine, les examens montrent que c’est sans intérêt, on va me soigner, me soulager, mais ces mesures seront pour me permettre d’avoir le meilleur confort de vie possible jusqu’à ce que la vie me quitte."

Dans son texte, qu'il a intitulé "Le bout du chemin", Axel Kahn assure n'avoir pas peur de la mort. "Je ne ressens aucune anxiété. Ni espoir - je ne fais toujours pas l’hypothèse du bon Dieu -, ni angoisse. Un certain soulagement plutôt." Une impression qu'il a confirmée à BFMTV : "je sais qu’elle va gagner, mais elle ne m’aura pas dans l’angoisse et la terreur. Elle m’aura avec un sourire ironique aux lèvres, mais 'même pas peur'. Malgré tout, j'ai vraiment bien vécu."