et Cécile Antoine-Meyzonnade

publié le 30/01/2019 à 11:58

Le rythme, la liberté, la danse. Benjamin Millepied bouleverse les codes avec sa compagnie L.A. Dance Project. Depuis le mardi 29 janvier 2019, l'ancien directeur de la danse de l'Opéra de Paris est au Théâtre des Champs-Élysées. Au cœur de son travail : la liberté.



"J'étais intéressé par le désir de liberté et d'indépendance qu'éprouve une personne quand elle veut faire de la danse", détaille le chorégraphe. À propos de sa démission fracassante de l'Opéra de Paris, le chorégraphe ne regrette rien. "C'était une très belle aventure qui m'a énormément appris, mais ce n'était pas pour moi. Je n'ai aucun regret."

Aujourd'hui, Benjamin Millepied pense à un futur projet : adapter l'histoire de Carmen de Georges Bizet au cinéma. Ce passionné de photos a déjà des courts-métrages à son actif, mais, cette fois-ci, il se lance dans le long-format à la fin de l'année 2019. L'intrigue se situera entre Los Angeles et la frontière mexicaine.

Je ne suis pas un fan des comédies musicales" Partager la citation





Cependant, attention, ne parlez pas de comédies musicales au chorégraphe : "Je ne suis pas un fan des comédies musicales. C'est pour ça que j'ai choisi une tragédie romantique avec deux personnages qui cherchent une liberté pour différentes raisons. C'est seulement un film avec de la musique et de la danse".



Sa femme oscarisée pour Black Swan, Natalie Portman, vient de se lancer elle-aussi dans la réalisation de son deuxième film. Le couple se soutient dans leurs projets respectifs : "Elle a lu mon scénario, elle m'a dit ce qu'elle en pensait et elle a d'excellentes idées. Mais la vérité c'est qu'il y a une question de temps et nos enfants prennent beaucoup d'attention".