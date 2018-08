publié le 21/08/2018 à 03:01

C'est le couronnement d'une carrière de plus de 20 ans. Lundi 20 août, l'actrice américaine Jennifer Garner, qui a notamment joué dans Juno et Dallas Buyers Club, a obtenu son étoile à Hollywood. Egalement connue pour avoir incarné Sydney Bristow dans la série Alias, Jennifer Garner a joué dans plus de 30 films.



"Aujourd'hui, pour moi, est l'occasion de marquer 24 années vécues de manière réellement joyeuse dans un travail que j'aime tant. Et de pouvoir le partager avec ma famille et mes amis est assez formidable", a déclaré l'actrice.



Jennifer Garner, 46 ans, était entourée sur le célèbre Walk of Fame de ses parents, de ses soeurs et des trois enfants qu'elle a eus avec une autre star d'Hollywood, Ben Affleck, dont elle est séparée. Les acteurs Steve Carell, Bryan Cranston et Judy Greer, avec qui elle a joué, étaient également présents pour lui rendre hommage.