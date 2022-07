"Chaque année, j'ai hâte de partager ma playlist d'été parce que j'apprends à connaître tant de nouveaux artistes grâce à vos réponses. C'est un exemple de la façon dont la musique peut vraiment nous rassembler", a écrit Barack Obama sur Twitter ce mardi 26 juillet. C'est désormais un rituel, chaque année l'ancien président des États-Unis a partagé sa playlist de musique pour l'été.

Dans cette liste, on retrouve de nombreuses super-stars américaines passées et actuelles comme Harry Styles, ancien chanteur du boys band One Direction, Drake, Kendrick Lamar ou encore Beyoncé. De très nombreux styles sont à l'affiche de cette playlist. Le jazz est présent avec le morceau Blue in Green du légendaire Miles Davis. Mais le rock est aussi représenté avec Bruce Springsteen, Joe Cocker ou encore Prince.

Outre sa playlist de l'été, Barack Obama a également partagé ses coups de cœur lecture. "J'ai lu quelques livres formidables cette année et je voulais partager certains de mes favoris", a-t-il écrit, en partageant une liste de 14 romans.

