Meghan Markle et Harry : pourquoi le baptême de leur fils Archie pose problème

publié le 04/07/2019 à 12:09

Depuis la naissance du petit Archie Harrison Mountbatten-Windsor en mai, le premier enfant de Meghan Markle et du prince Harry est devenu le sujet de conversation préféré des fans de la famille royale. Ses rares apparitions publiques sont scrutées, les photographes britanniques rêvent d'immortaliser son visage poupin et, après quelques semaines de vie seulement, il vit déjà sa première polémique médiatique.

En cause : le baptême de l'enfant. Archie Harrison sera baptisé le samedi 6 juillet 2019. Une cérémonie privée sera tenue au sein de Windsor Castle, non pas dans la chapelle St George dans laquelle ses parents se sont unis mais dans la petite chapelle privée du domaine. Seul problème : les photographes de la presse n'ont pas été convié à l’événement qui sera particulièrement contrôlé.

Si les caméras de télévision ou le public sont toujours bannis des baptêmes royaux, Kate Middleton et le prince William autorisaient au moins la presse à photographier les arrivées des invités, comme les membres de la famille (les princes George et Charlotte par exemple pour le baptême de Louis), des parrains et marraines, etc.

Un échange de bons procédés

Harry et Meghan contrôleront totalement les images publiées après la cérémonies puisque seules le photographe Chris Allerton a été autorisé à travailler pendant la cérémonie religieuse et ses seules photos seront publiées dans la presse par les canaux officiels. De quoi irriter une partie de la presse spécialisée.

Cette discrétion extrême a été critiquée par certains commentateurs comme la chroniqueuse royale Penny Junor qui a estimé que le couple faisait une "erreur" après la rénovation de leur cottage situé sur les terres du château de Windsor qui a coûté aux contribuables britanniques 2,4 millions de livres (2,7 millions d'euros). "Ou ils décident de garder leur vie totalement privée, de financer eux-mêmes leur maison et de se mettre à l'abri des regards, ou bien ils jouent le jeu, a-t-elle déclaré au Sunday Times.

"Voir Archie et ses parrains qui arrivent au baptême, ça intéresse les gens. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils paient près de 3 millions de livres pour la maison de Harry et Meghan, donc en termes de relations publiques, ce serait une bonne contrepartie de montrer brièvement Archie".

La reine absente et des invités mystérieux

Autre différence : la reine Elizabeth II ne sera pas de la fête. La monarque avait déjà d'autres rendez-vous à son agenda. Il ne s'agit pas d'une muflerie de la grand-mère du prince Harry envers son épouse ou Archie. La reine n'a pas assisté non plus au baptême du prince Louis par exemple. 25 personnes ont été invitées et une grande partie de la famille royale sera présente : Kate, William et leurs enfants, Charles et Camilla, la mère de Meghan, Doria etc.



Les noms du parrain et de la marraine du petit Archie (et William n'est pas sur la liste des candidats pour une bonne raison) ne devraient pas être dévoilés. La presse parie néanmoins sur deux très bons amis du duc et de la duchesse de Sussex : Jessica Mulroney (la meilleure amie de l'actrice) et Alexander Gilkes (un ancien camarade d'Eton College de Harry). D'autres noms comme Serena Williams, Oprah Winfrey, Lindsay Jill RothBenita Litt ou John Warren sont avancés.