Cancer : le professeur Axel Kahn est décédé à l'âge de 76 ans

Le médecin généticien et essayiste Axel Kahn est mort à l'âge de 76 ans après avoir lutté contre un cancer, a annoncé ce mardi 6 juillet la Ligue contre le cancer, dont il avait récemment quitté la présidence à cause de sa maladie. "C'est avec tristesse et émotion que la Ligue contre le cancer vient d'apprendre le décès d'Axel Kahn", a indiqué cet organisme dans un bref communiqué.

Agé de 76 ans, Axel Kahn était un personnage très présent dans les médias. Il savait vulgariser des sujets parfois difficiles à comprendre pour des non-scientifiques, notamment lors de son engagement sur les questions de bioéthique, sur le clonage, ou encore sur les OGM.

Ouvertement ancré à gauche, il refusera au moins deux fois le poste de ministre de la Recherche et de l’Enseignement supérieur. "Je ne voyais pas ce que je pouvais apporter", expliquait-t-il. Il préférera consacrer sa vie à la recherche médicale, nommé successivement directeur de recherche à l’Inserm, directeur de l’institut Cochin, président de la fac de médecine de Paris. Enfin, ces deux dernières années, il était le président de la Ligue contre le cancer jusqu'à l'annonce de son retrait de l'association, le 17 mai dernier, chez nos confrères de France Inter.

Je n’ai pas peur de la mort Axel Kahn

Le généticien était très actif ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Chaque jour, il postait un message pour expliquer comment il affrontait sa propre fin de vie. En phase terminale d’un cancer, Axel Kahn considérait ses derniers jours comme "une expérience intéressante". "Ce n’est pas grave que je meure, parce que j’ai bien vécu", écrivait-il, parlant de la mort comme d’une "vieille amie".

Axel Kahn était père de 3 enfants. Il est né au Petit Pressigny, en Indre et Loire, en 1944, dans une famille d’intellectuels. Il était le benjamin d’une fratrie de 3 garçons : Olivier, et Jean-Francois Kahn. Le 4 juin dernier, le journaliste avait évoqué sur France 5 ses derniers moments passées avec son frère : "À l'hôpital, il m'a demandé du camembert et du vin rouge (...) On a bu, on a mangé ensemble et on a rigolé". Jean-François Kahn se disait bluffé par son courage : "Je n’ai pas peur de la mort, disait Axel Kahn, je la défie avec ironie, même si je sais qu’elle va l’emporter."