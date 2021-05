Cancer : le Professeur Axel Kahn évoque son combat contre la maladie

publié le 17/05/2021 à 17:18

Il y a quelques jours, le Professeur Axel Kahn, médecin généticien, président de la Ligue contre le cancer et essayiste, a annoncé être lui-même atteint de la maladie. En raison d'une aggravation de son état de santé, il a annoncé se mettre en retrait de ses fonctions au sein de la Ligue.

"Je lutte contre le cancer et il se trouve que la patrouille m'a rattrapé : moi aussi, j’ai un cancer", a déclaré le cancérologue dans une interview accordée à France Inter ce lundi 17 mai. "Par conséquent, je vais mener deux combats : un qui est personnel, totalement personnel, que je vais mener seul, mais puisqu’il me reste un peu de temps, je vais essayer d’optimiser ce temps qui me reste", a-t-il ajouté.

"Si j’ai été obligé de quitter la présidence effective de la Ligue, c’est que les raisons ont été importantes. On ne sait jamais de quoi l’avenir sera fait. Étant moi-même cancérologue, le plus probable est que je sois en train de parcourir l’itinéraire final de ma vie", a confié le Professeur à nos confrères. Conscient de la dégradation de son état, Axel Kahn a déclaré s'approcher de la mort, non pas "dans la terreur", mais "avec détermination".

Mort ou pas mort, j'ai été intensément heureux ! Axel Kahn





"C’est une période très importante de ma vie. J’ai souvent dit que personne n’est autre chose que ce qu’il fait : imaginons qu’il me reste trois ou quatre semaines à pouvoir faire, alors le choix de ce que je fais, la manière dont je le fais, sont plus importants que jamais", a-t-il confié sur France Inter.

Le bonheur est "le moment à partir duquel vous vivez ce que vous espériez vivre. Où il y a adéquation entre le ressenti de votre vie et ce que vous espériez. Mort ou pas mort, j’ai été intensément heureux !", a conclu le cancérologue.