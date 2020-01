et Capucine Trollion

14/01/2020

Le mardi 14 janvier à 21h05, Julien Courbet fera ses débuts en tant que présentateur de Qui veut être mon associé ?, la nouvelle émission de M6. Elle sera diffusée tous les mardis soir.

Devant un jury de cinq investisseurs, les candidats et les candidates présentent leurs projets en espérant pouvoir récolter de l'argent contre des parts dans leurs sociétés. C'est l'entrepreneur qui fixe ses conditions. "C'est la première fois que l'on va voir ça à la télé. On va voir des aventures humaines extraordinaires (...) Il y a des gens venus de tous les horizons, certains n'ont pas fait d'études, ils ont envie de créer des entreprises et des idées fantastiques", démarre l'animateur de l'émission Ça peut vous arriver sur RTL.

"L'investisseur n'a que quelques minutes pour décider de donner son propre argent à quelqu'un simplement sur un coup de foudre. On va changer des vies. Vous allez voir des gens pour qui le destin vient d'ouvrir une porte extraordinaire", poursuit Julien Courbet avant de conclure : "C'est un grand oral, il y a de la maladresse parfois. Il y a tous les ressorts de la vie dans cette émission".

> Qui veut être mon associé ? Dès le mardi 14 janvier à 21:05 sur M6