"J'ai été payé par 'RTL' pour taper sur 'France Inter'", ironise Beigbeder sur RTL

Frédéric Beigbeder publie l'un des livres les plus attendus de ce début d'année et qui fait déjà beaucoup parler de lui, d'abord parce qu'il n'a pas de titre sur sa couverture. On y voit sous son nom, ce qu'on appelle une émoticône, celle d'un visage qui rit aux larmes. Une astuce de marketing ?

"C'est plus grave que ça, j'entérine la disparition totale de la langue, du vocabulaire, remplacés par ces images grotesques que nous nous envoyons à longueur de temps. Cet émoji [de la couverture] est celui qui est le plus envoyé dans le monde et cela veut dire que nous sommes des malades qui avons besoin de nous forcer à pleurer de rire, tout le temps", démarre l'auteur au micro de RTL. En réalité, le livre a bel et bien un titre, indispensable, ne serait-ce que pour le référencement chez les libraires : L'homme qui pleure de rire publié chez Grasset.

Dans L'homme qui pleure de rire on retrouve Octave Parango, le double romanesque de l'auteur que l'on avait découvert en publicitaire dans 99 francs, le premier grand succès de Frédéric Beigbeder. Un double, est-ce si sûr ?

Je n'ai aucune imagination Frédéric Beigbeder





Devenu chroniqueur humoristique dans la matinale d'une grande radio, France Publique, Octave Parango se saborde au cours d'une pathétique tentative d'improvisation après une nouvelle nuit blanche de cet indécrottable noctambule. Or, c'est exactement ce qui est arrivé à l'auteur le 15 novembre 2018 au micro de France Inter. Un fiasco en direct qui lui a valu d'être aussitôt remercié. "C'était une démission en direct", précise Frédéric Beigbeder. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas tendre avec ses anciens camarades de la radio publique. "J'aime beaucoup partir de mes aventures personnelles pour ensuite écrire des romans satiriques (...) Je n'ai aucune imagination et donc j’utilise ce genre d'anecdotes sans intérêt pour me galvaniser", poursuit-il.