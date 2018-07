publié le 27/04/2017 à 19:01

Audrey Pulvar a été suspendue de CNews jusqu'au 7 mai prochain. La journaliste, qui présente deux émissions sur la chaîne d'information en continu de Canal + a été privée d'antenne. La direction de la chaîne lui reproche la signature d'une pétition lancée par la ministre de la famille Laurence Rossignol, qui affirme que "l'élection présidentielle de Marine Le Pen à la présidentielle serait une défaite pour les femmes".



La pétition, intitulée "Féministes, nous ne voulons pas du Front National. Nous votons Emmanuel Macron"; a été signée par une cinquantaine de personnalités dont Zabou Breitman, Julie Gayet, Bruno Solo ou encore Agnès Jaoui. Invité de l'émission Les dessous de l'écran, diffusée sur RTL le dimanche à 19h, Thomas Bauder, directeur de l'information de CNews, a expliqué que "ce n'est pas tant la pétition contre Marine Le Pen que l'appel au vote pour Emmanuel Macron qui pose un problème".

Avec des personnalités féministes de la société civile nous disons Non au FN et votons @EmmanuelMacron https://t.co/wZQQwpDWPt — laurence rossignol (@laurossignol) 26 avril 2017

Selon lui, Audrey Pulvar n'aurait pas dû révéler ses intentions de vote : "Nous recevons l'ensemble des candidats et elle ne peut pas tenir une position face à la présidente du Front National alors qu'elle fait un appel au vote pour Emmanuel Macron". Thomas Bauder exprime ses regrets d'une telle décision mais précise que la journaliste retrouvera l'antenne dès la fin du second tour : "Nous avons été contraint de suspendre Audrey pour quelques jours, le temps de la campagne présidentielle". "On n'est pas là pour tenir la main des politiques", a-t-il affirmé.