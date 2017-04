Cristina Cordula et Olivier de Kersauson : un duo qui fait des étincelles !

publié le 27/04/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête dont la traversée la moins dangereuse mais la plus longue a été celle de l'Avenue Montaigne entre Europe1 et RTL.

…Olivier de Kersauson



Une Grosse Tête qui en rencontrant Olivier de Kersauson aujourd'hui va passer un sacré cap.

… Cristina Cordula



Une Grosse Tête qui ne jette "l'encre" que pour écrire ses livres ou ses articles.

… Frantz-Olivier Giesbert



Une Grosse Tête qui est plus un signe annonciateur de tempête que de mer d'huile.

… Pierre Benichou

Une Grosse Tête qui n'a pas besoin de monter sur un bateau pour que ça tangue.

… Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête qui comme Jean-Jacques Peroni vient nous rendre visite entre deux tournées.

… Baptiste Lecaplain



Olivier De Kersauson dans Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier

