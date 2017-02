Canal+ : Bruno Solo en veut à Bolloré et critique Eldin

REPLAY - L'ancien animateur de Canal+ ne prend pas de gants quand il s'agit de décrire ce qu'est devenu la chaîne aujourd'hui. Il n'épargne pas non plus les "Anges de la télé-réalité."

publié le 05/02/2017 à 12:03

Actuellement à l'affiche de L'heureux élu au théâtre de la Madeleine à Paris, Bruno Solo troque, le temps d'une émission, son costume de comédien contre celui de critique télé. Celui qui a fait les beaux jours du fameux esprit Canal, s'offusque aujourd'hui de ce qu'il est devenu: "Je le trouve moins novateur, pas en matière de fiction, mais d'émissions." avant de s'exprimer sur le Petit Journal version Cyrille Eldin: "Je le trouve moins réussi personnellement, moins intéressant, moins pertinent."Seules deux émissions trouvent grâce à ses yeux, le Cercle d'Augustin Trapenard et Groland. (voir videos ci-dessous)



Mais c'est surtout à Vincent Bolloré que Bruno Solo en veut: "Je pense qu'il a voulu édulcorer, expurger la chaîne de choses qui le gênaient et qu'il veut faire de cette chaîne juste une pompe à fric." L'humoriste regrette "un souffle de liberté, d'insolence" disparus pour lui au profit d'une "uniformisation."



Mais ce coup de gueule n'empêche pas Bruno Solo de s'amuser tout au long de l'émission grâce aux extraits de zapping improbables dénichés par Eric Dussart et Jade entre archives et actualités désopilantes. Il s'en donne à coeur joie lorsqu'il s'agit d'attribuer un zéro pointé aux Anges de la télé-réalité de retour ce lundi sur NRJ 12. Un programme qu'il interdit à ses enfants. (voir video ci-dessous)



