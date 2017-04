publié le 27/04/2017 à 00:13

Top Chef : le choc des brigade clos en beauté cette saison 8 du concours culinaire de M6. Ce mercredi 26 avril était diffusée une soirée exceptionnelle, en direct. Un challenge supplémentaire pour les trois Chefs du programme, qui faisaient leur retour aux côtés de leur brigade, au grand complet. Au menu de cet ultime prime, trois défis devaient départager les équipes, représentées par Philippe Etchebest, Michel Sarran et Hélène Darroze. Les 12 candidats devaient revisiter trois plats : une entrée, l'avocat-crevette, un plat, les pâtes à la carbonara et un dessert, le banana-split.



Chaque épreuve voyait s'affronter deux candidats de deux brigades. Au terme de ces trois défis, les Chefs jugeaient le goût et le public, le visuel. Philippe Etchebest, Michel Sarran, Hélène Darroze et leur brigade représentaient chacun une association. Le vainqueur avait l'opportunité de remporter 10.000 au profit de la cause qu'ils défendaient.

La brigade de Philippe Etchebest rattrape son retard

Franck, Jérémie (finalistes du concours), Jean-François et Carl, coachés par Philippe Etchebest, ont peiné à convaincre les Chefs par leurs trois plats. Contrairement aux deux autres brigades, celle d'Hélène Darroze et de Michel Sarran, ils ne se sont pas démarqués grâce au goût de leurs plats, et n'ont pas récolté les points attribués par les Chefs.

Néanmoins, les quatre candidats et Philippe Etchebest, qui défendent l'association des Pompiers solidaires, ont réussi à rattraper leur retard, et même à devancer les deux autres brigades, totalisant finalement 4 points, contre 3 pour les deux autres équipes. Le vote du public pour le dessert, le banana-split qui devait déterminer quelle équipe l'emportait.

La brigade jaune l'emporte

Le suspense est à son comble. La brigade de Michel Sarran et celle d'Hélène Darroze, totalisent 3 points quand celle de Philippe Etchebest en a décroché 4, grâce au vote du public. Le dernier enjeu de la soirée est donc le verdict décisif des téléspectateurs concernant le dessert de Julien et David, coachés par Michel Sarran, et Giacinta et Kelly, équipe d'Hélène Darroze.



Et c'est finalement la brigade de Michel Sarran, composée de Guillaume, Alexis, Julien et David qui remporte ce Choc des brigades. Ils remportent ainsi la somme de 10.000 euros, qui sera reversée à l'association représentée par Michel Sarran, Autisme 31. Malgré sa victoire la semaine dernière, Jérémie termine donc Top Chef sur un échec.