publié le 31/10/2017 à 11:11

La fiction Broadchurch ne pouvait pas mieux faire pour tirer sa révérence. Lundi 30 octobre, la dernière saison du programme à voir sur France 2 et portée par le charismatique David Tennant a réuni 4,2 millions de spectateurs, soit 17,2 % du public.



Astérix : le Domaine des dieux, proposé sur M6, a attiré environ 3,88 millions de téléspectateurs soit 15,7 % de part de marché sur les individus de quatre ans et plus et 20,8% des femmes responsables des achats de moins de cinquante ans. Côté téléspectateurs, la sixième chaîne est talonnée de près par TF1. Joséphine, ange gardien a séduit 3,86 millions de curieux soit 16,7% des individus de quatre ans et plus.



France 3 et son documentaire Muriel Robin et Chanee: sur la terre des éléphants n’a ameuté "que" 1,9 million d’observateurs, soit 8,6 % de part d’audience. Les Gardiens de la Galaxie, diffusé sur TMC, clôt ce classement avec 1,5 million de cinéphiles devant leur poste, donc 6,7% du public.