publié le 23/10/2017 à 11:40

C'est un ange gardien qui ne se refuse pas. Apparue pour la première fois sur TF1 en 1997, la série Joséphine, ange gardien fête ses 20 ans. Mimie Mathy incarne Joséphine Delamarre depuis les débuts du programme. Elle est devenue une actrice phare du petit écran.



Avec vingt ans d'existence, et vingt ans de succès, Joséphine, ange gardien est la plus vieille série toujours diffusée, avec Une famille formidable. La force de cette fiction qui se veut sociale et divertissante, c'est de faire découvrir à chaque histoire un milieu et un problème de société différents. Plusieurs études montrent que le programme rassemble toutes les générations devant leur poste de télévision. "C'est génial, quand je vois des enfants et des adolescents qui regardent la série, je trouve ça vraiment super, au moins pendant ce temps-là ils ne font pas de bêtises".

L'épisode de ce lundi 23 octobre se déroule dans un camp d'adolescents accro aux réseaux sociaux et donc là ils sont interdits de wifi. Les atouts de la série sont en fait les mêmes en 2017 qu'en 1997. Absence de sang et de violence gratuite, couleurs apaisantes, musique toujours discrète, de l'humour toujours bon enfant. Surprise, dans cet épisode, Joséphine Delamarre a un petit stagiaire en formation !

Des débuts compliqués

Les débuts de Mimie Mathy n'ont pas été simple : après son passage dans La bande à Fugain, TF1 reçoit des messages furieux de téléspectateurs. "Quand on choisit de faire ce métier, où on est exposé forcément au regard des autres. Les réactions ont été déminées, mais elles se sont vite arrêtées".



En 1994, France 2 diffuse un téléfilm avec Mimie Mathy intitulé Une nounou pas comme les autres et qui rencontre un succès inattendu. Le feuilleton réunit 12.8 millions de téléspectateurs, ce qui représente 52,7% de part d'audience. Fait rarissime, TF1 est largement distancée par une chaîne concurrente.



Beau joueur, ou avec une petite idée derrière la tête, le patron de TF1 Etienne Mougeotte fait envoyer des fleurs à Mimie Mathy pour la féliciter de ce succès dont elle est en grande partie responsable. France 2, elle, ne remercie pas particulièrement la comédienne : "J'attends toujours les fleurs de France 2. Je suis très bien sur TF1", confie Mimie Mathy.

Mimie Mathy jour dans Les liens du sang, un polar bientôt diffusé sur France 3, dans lequel elle est chahutée sur sa taille : "J'ai donné deux trois exemples de choses qui m'étaient arrivées dans la vie, et on s'en est inspiré pour quelques dialogues de la fiction". Sa force de caractère étonne ; a-t-elle été forgée par les différentes épreuves qu'elle a pu traverser ? "J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné cette force, je n'aurais pas pu avancer si je n'avais pas eu cette force intérieure, cet optimisme. J'ai une famille extraordinaire".

Dans les coulisses de la série

Nous avons pu suivre un des tournages de la série, dans le XIXème arrondissement de Paris. Sur le plateau, Mimie Mathy connait tout le monde par son prénom : "On répète les noms de toute l'équipe avant d'arriver sur le tournage", confie sa nounou Valérie. "Je suis le seul personnage récurent, donc chaque fois il faut que j'accueille une nouvelle famille. Je ne peux pas vivre sans dire bonjour à tout le monde. Pendant un mois je passe plus de temps avec eux qu'avec mon mari".



Le réalisateur est très à l'écoute des suggestions de son équipe et Mimie Mathy en fait quelques unes. Sa part de liberté est-elle plus grande sur ce tournage qu'ailleurs ? "Je ne me permets pas d'intervenir dans la mise en scène, mais plutôt dans les dialogues. Il y a des choses que Joséphine ne dira jamais et celle qui connaît le mieux le personnage, c'est moi".

Mimie Mathy, Ingrid Chauvin et Arnaud Gidoin dans "Joséphine, ange gardien" Crédit : Manuelle Toussaint/DEMD Productions/TF1

Lorsqu'elle n'est pas sur les plateaux de tournage, Mimie Mathy donne de la voix dans la troupe des Enfoirés. Absente du dernier spectacle pour des raisons de santé, la comédienne va faire son grand retour dans quelques semaines. "La cause est de plus en plus indispensable à soutenir. C'est un peu comme une colonie, même si c'est un travail énorme, confie Mimie Mathy. On a vu les amours, les désamours, c'est un bonheur pendant une semaine d'être tous ensemble. Il n'y a pas de tensions, on s'aime, on travaille pour la bonne cause et c'est un travail énorme. C'est un rendez-vous que je n'aime pas manquer".