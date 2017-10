publié le 30/10/2017 à 18:20

Après les bonobos, les éléphants. Muriel Robin ne ménage pas sa peine afin de réveiller les consciences à propos des espèces animales en voie d'extinction. En compagnie de Chanee, un ami de longue date engagé dans la protection des primates en Indonésie, elle était déjà partie en République démocratique du Congo à la rencontre des Bonobos en voie de disparition, puisqu'il n'en reste qu'environ 20.000 dans le monde.



Ce lundi 29 octobre sur France 3, elle revient avec Muriel Robin et Chanee sur la terre des éléphants, qui retrace son périple au Kenya avec des pachydermes eux aussi menacés par le braconnage pour leur précieux ivoire.

"Même si nous ne sommes qu’une goutte d’eau dans l’océan, j’aime l’idée d’apprendre des choses aux téléspectateurs, de les éveiller à une autre approche des animaux, de recréer ce lien que nous avions avec eux", a confié l'humoriste à TV Mag.

Un éléphant est tué toutes les quinze minutes Muriel Robin Partager la citation





Si elle avait eu une connexion particulière avec un jeune bonobo soigné avant d'être remis à une femelle pour terminer son éducation, elle a eu forcément une autre approche avec l'éléphant. "J’ai été très impressionnée par leur intelligence", explique-t-elle. "Je le sens bienveillant. Et puis il y a un côté dinosaure en péril qui sert la gorge et nous ramène à la création du monde", confie Muriel Robin.



Une sensibilité à fleur de peau pour celle qui s'engage pleinement dans ce genre de documentaire. Une aventure qu'elle prend à coeur, avec un investissement émotionnel fort et total. "Un éléphant est tué toutes les quinze minutes", indique-t-elle désolée. "Ce monde est fou ! Quand je vois ce dont est capable l’Homme, je peux en pleurer pendant des jours", complète-t-elle.



Au Kenya, elle est aussi allée à la rencontre des membres de la fondation Sheldrick, qui recueille des éléphanteaux orphelins afin de les choyer avant de les remettre dans la nature. Un combat de tous les jours face aux braconniers qui n'hésitent pas à braver les lois interdisant de chasser l'éléphant, et ce pour un ivoire qui peu rapporter des dizaines de milliers d'euros. Sans compter le trophée de chasse que constitue un pachyderme de plusieurs tonnes. D'ailleurs, Muriel Robin et Chanee étaient constamment escortés par deux rangers armés.



Muriel Robin, impressionnée par son voyage, ne souhaite qu'une seule chose : retourner dans une autre contrée et révéler encore aux consciences la beauté des espèces menacées. Elle indique ainsi qu'on pourrait la voir au Brésil afin d'observer le jaguar. "J’espère que ce duo (avec Chenee) va durer. Je signe tout de suite pour une nouvelle aventure", conclut-elle.