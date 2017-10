publié le 23/10/2017 à 15:39

La série britannique Broadchurch revient pour une troisième saison dès ce lundi 23 octobre sur France 2. Les policiers Ellie Miller et Alec Hardy vont devoir enquêter sur une nouvelle affaire à Broadchurch, cette petite ville côtière du Royaume-Uni.



Trois ans sont passés depuis l'assassinat du jeune Danny Latimer et la ville semble avoir retrouvé son calme, jusqu'à ce que la quinquagénaire Patricia Winterman soit violée pendant une soirée. Tout pense alors à croire qu'un prédateur sexuel rôde dans les environs.



Avec cinq millions de téléspectateurs pour le dernier épisode de sa deuxième saison, Broadchurch est un succès en France et la saison trois ne risque pas de déroger à la règle. Des personnages sombres, des affaires intéressantes et des enquêtes sous forme de Cluedo font la particularité de la série. Avant d'entamer la troisième saison, petit rappel de ce qu'il s'est passé dans les épisodes précédents.

1. Le fantôme d'une ancienne affaire

Après une première saison centrée sur l'enquête du meurtre du jeune Danny Latimer, la deuxième est celle du procès du coupable présumé, Joe Willer. Le premier épisode surprend dès les premières minutes puisque Joe Willer décide de plaider non-coupable alors qu'il a avoué l'assassinat de l'enfant à la fin de l'épisode précédent. Un moment compliqué pour Ellie Miller, sa femme, qui revient à Broadchurch pour le procès, et pour Alec Hardy, dont les problèmes de santé ont empiré.

Au-delà du procès, cette saison est aussi celle d'une deuxième affaire à résoudre pour ce duo atypique puisque Alec Hardy se livre enfin et en dit un peu plus à propos de Sandbrook, l'enquête qui lui a fait perdre son précédent poste. Cette petite ville tranquille a elle aussi connu la disparition d'enfants, deux petites filles dont l'une a été retrouvée morte. Leur voisin Lee Ashworth était le principal suspect de l'affaire mais avait réussi à s'enfuir en France.

Le procès de Joe Miller est au cœur de la saison 2 de "Broadchurch" Crédit : ITV and Kudos Film & Television Limited

Le fantôme de cette affaire vient planer sur Broadchurch car Hardy avoue à son ancienne coéquipière qu'il cache un témoin, Claire Ripley, la femme du principal suspect. Un faux témoignage lui a permis de faire sortir son mari de prison et il compte bien la retrouver. Ce couple de psychopathes prend une place très importante dans la deuxième saison et Hardy focalise toute son intention sur eux.

2. Les doutes sur la culpabilité de Joe Miller

La décision de Joe Miller qui étonne tout le village et elle sera lourde de conséquences. En effet, son avocate compte bien profiter des différents vices de procédure pour prouver l'innocence de son client et rouvrir l'enquête. Elle réussit à faire exhumer le corps du jeune garçon et à faire peser des doutes sur la culpabilité réelle de Joe Miller : ses aveux ont été faits sous la violence.

L'avocate de Joe Miller dans "Broadchurch" Crédit : ITV and Kudos Film & Television Limited

La deuxième saison de Broadchurch s'articule d'ailleurs autour de ce procès et de la défense de Joe Miller, qui se fait de plus en plus efficace. Le doute plane sur sa culpabilité jusqu'au dernier épisode de la saison, qui est un coup de massue sur les habitants du village. Joe Miller est innocenté, remis en liberté et tente même de revenir s'installer à Broadchurch. Une décision que ne peuvent pas accepter les habitants, qui choisissent de le bannir de la ville.

3. Un duo qui fonctionne mieux

La deuxième saison de Broadchurch permet aussi au duo formé par Harvy et Miller de mieux fonctionner. Passer les premiers pas de la saison une, les deux enquêteurs semblent avoir trouvé leur rythme avec le retour d'Ellie Miller.



Travailler ensemble sur une nouvelle enquête leur permet aussi d'ouvrir un nouveau chapitre de leur collaboration et Miller est d'une grande aide pour Hardy. C'est elle qui décide d'explorer une nouvelle piste qui permettra finalement d'identifier la coupable de Sandbrook, Claire Ripley.

Le duo de policiers formé par Alec Hardy et Elie Miller Crédit : ITV

Alex Hardy et Ellie Miller forment toujours un duo assez improbable, mais la colère qu'ils ont au fond d'eux les rapproche. Le premier a besoin de mettre un point final à l'histoire de Sandbrook pour tourner définitivement la page et Miller l'a bien compris. Plus solide, plus complice, plus performant, leur duo a montré une nouvelle facette de leur fonctionnement dans la saison 2 de Broadchurch. Espérons qu'il continue sur cette lancée dans la prochaine.