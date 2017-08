"Guardians' Inferno" | Marvel Studios’ Guardians of the Galaxy Vol. 2

publié le 07/08/2017 à 16:20

De sauveteur en mer à gardien de la galaxie il n'y a qu'un pas pour David Hasselhoff. L'acteur emblématique d'Alerte à Malibu s'est fait remarquer le temps d'un cameo dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Il joue son propre rôle : le héros Star-Lord avoue qu'il avait longtemps pensé que David Hasselhoff était son père. Un moment qui n'est pas passé inaperçu dans le film James Gunn. À tel point que David Hasselhoff interprète Guardians Inferno, le titre phare des Gardiens de la Galaxie 2.



Entre les costumes à paillettes, les fausses moustaches et la mise en scène kitsch, on reconnait le casting des Gardiens de la Galaxie : Mantis, Gamora et Nebula, Yondu, mais aussi Drax le Destructeur. Mention spéciale pour le cameo de Stan Lee, le père des héros Marvel qui apparaît dans les films Marvel, mais aussi récemment dans la série The Defenders, et Chris Pratt (Star-Lord) en combinaison argentée.

Un clip complètement déjanté qui pique les yeux pour un voyage réussi dans les années 70. Le clip a été dévoilé pour la sortie du DVD et Blu-Ray des Gardiens de la Galaxie 2, le 22 août prochain et le 6 septembre en France.