Après le suicide de Daisy Coleman, victime de viol, sa mère retrouvée morte

Daisy Coleman et sa mère Melinda Coleman en 2016

publié le 08/12/2020 à 14:14

Melinda Coleman se serait suicidée le 6 décembre dernier, quatre mois après le suicide de sa fille Daisy Coleman, rapporte le média américain Yahoo !. La jeune femme victime à 16 ans d'un viol avait raconté son agression sexuelle et son combat juridique contre ses agresseurs dans le documentaire Netflix baptisé Audrie et Daisy.

Comme le précise le média Yahoo !, l'annonce de la mort de Melinda Coleman a d'abord été rapportée sur la page Instagram de SafeBAE, l'Organisme de prévention des agressions sexuelles, créé par Daisy Coleman en 2017. "Nous sommes choqués et sans voix au sein de la famille SafeBAE en apprenant la mort de Melinda Coleman, qui s'est suicidée", peut-on lire dans le message, qui explique ensuite "Le chagrin sans fin après la perte de son mari, Tristan et Daisy, était plus que ce à quoi elle pouvait faire face la plupart du temps".

Melinda Coleman a perdu son son fils Tristan dans un accident de voiture en 2018. Deux ans plus tard, sa fille Daisy, victime de viol à 14 ans, se donne la mort. Son époux est décédé dans un accident de voiture, quand leur fille aînée était encore un bébé. Leurs deux fils Charlie et Morgan sont les survivants de la famille.