Après Karim Benzema, Didier Deschamps dîne à son tour chez Salt Bae

publié le 06/01/2020 à 19:22

Décidément chez Salt Bae c'est devenu The place to be pour les célébrités de passage à Dubaï. Après Leonardo DiCaprio, Drake, DJ Khaled ou encore Lionel Messi c'est au tour de Didier Deschamps, en vacances aux Émirats arabes unis, de rendre visite au plus célèbre des bouchers.

Nusret Gökçe a accueilli le sélectionneur de l'équipe de France, comme à son habitude, en grande pompe. Celui qui est connu pour sa manière bien à lui de saler ses plats a publié la vidéo de Didier Deschamps dégustant sa viande sur son compte Instagram.

Salt Bae qui accueil toujours ses prestigieux hôtes par une démonstration de découpe de la chair se permet bien souvent de leur donner le morceau de viande directement en bouche. Le sélectionneur de l'EDF n'a pas été épargné et peine à tout engloutir d'un coup. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes qui s'en sont donné à cœur joie sur les réseaux sociaux.

Quelques jours seulement après la venue de Benzema

Un timing qui a beaucoup fait rire les internautes qui se sont imaginés toutes sortes de fantaisies sur Twitter. Benzema qui n'est plus sélectionné en équipe de France depuis 2015 depuis l'affaire de la Sextape aurait pu à quelques jours près, tomber sur Didier Deschamps. La "rivalité" entre les deux hommes à fait naître de drôles de théories sur la toile.

Une semaine après avoir rencontré Benzema, Nusret tente d'étouffer Deschamps en le forçant d'avaler un énorme bout de viande.



Notre fumier préféré est vraiment prêt à tout pour participer à l'Euro 😭pic.twitter.com/6hlnHsOi7m — Benzema Ballon d'or (@KB9BallonDor) January 5, 2020

Et si les références à Karim Benzema sont nombreuses c'est parce que l'attaquant du Real Madrid est venu se régaler chez Salt Bae quelques jours auparavant pour son 32e anniversaire. En s'offrant la fameuse entrecôte en or qui avait tant fait polémique avec Franck Ribéry l'an passé, Benzema a lui aussi eu le droit à des critiques sur les réseaux.

Est-ce Didier Deschamps essuiera lui aussi les mêmes remarques ? Quoi qu'il en soit le sélectionneur a réussi tant bien que mal à avaler son bout de viande évitant ainsi toute polémique autour d'une tentative d'étouffement.