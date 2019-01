Didier Deschamps dans A La Bonne Heure !

publié le 11/01/2019 à 12:30

Mercredi dernier, l'opération Pièces Jaunes fêtait ses 30 ans. A cette occasion, la Fondation a fait appel à un nouveau parrain d'exception, un double champion du monde : Didier Deschamps ! Très sensible aux actions visant à l’amélioration de l’accueil et des conditions de vie des enfants malades, des adolescents et des personnes âgées à l’hôpital, le sélectionneur de l'équipe de France s’engage aux côtés de Bernadette Chirac, la présidente, pour soutenir l’édition 2019. L'opération se tiendra jusqu'au 16 février prochain.

L'opération "Pièces Jaunes" à 30 ans !

Après le Petit Nicolas, c’est Lucrèce, le nouveau personnage créé par Anne Goscinny et Catel, qui reprend le flambeau pour soutenir l’opération. Une égérie présente sur les tirelires qui ont été distribuées dans toute la France à 2,3 millions d’exemplaires. En plus des boulangeries, les Français peuvent les retrouver dans les écoles, les hôpitaux, les bureaux de Poste ainsi que dans les magasins Carrefour.

J’ai toujours dit que le fait de porter le maillot de l’équipe de France offrait le privilège immense de pouvoir donner du bonheur aux gens, c’est pourquoi lorsque Bernadette Chirac m’a sollicité pour parrainer l’Opération Pièces Jaunes 2019, j’ai immédiatement accepté sa proposition. Cette cause est noble et mérite le soutien du plus grand nombre. Didier Deschamps, parrain de l’opération Pièces Jaunes 2019 Partager la citation





Cette nouvelle édition signe également le retour du mythique Train Pièces jaunes, qui sillonnera la France à partir du 19 janvier au départ de la gare de Nice. Il s'arrêtera notamment dans les gares de Toulon, Marseille et Lyon Perrache.

Depuis sa création, Pièce Jaunes a permis de financer plus de 8700 projets. En 30 ans, plus de 90 millions d'euros ont été collectés, soit 20 750 tonnes de pièces de 1 centime. L'édition 2018 avait permis de récolter 3 millions d'euros.

