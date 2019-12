Anthony Delon condamné à verser 12.000 euros à Laeticia Hallyday

Anthony Delon à la première de "Ghost in the Shell", le 21 mars 2017 à Paris

publié le 10/12/2019 à 12:35

"Ça fait trois ans". Pour ce commentaire sur Instagram, Anthony Delon a été condamné à payer 12.000 euros à Laeticia Hallyday pour préjudice moral lié à une atteinte à la vie privée, selon Le Figaro.

Les faits remontent au 5 avril 2018. Un compte Instagram "TeamLorada" (en soutien à Laura Smet et David Hallyday) publie une photo de Laeticia Hallyday et Sébastien Farran. Comme le rappelle le quotidien, cette photo entendait démontrer une supposée relation entre la veuve du rocker et l'ex-manager du Taulier. Sous cette image, le fils d'Alain Delon avait donc commenté : "Ça fait trois ans".

Un commentaire qui passe mal pour Laeticia Hallyday qui le poursuit en justice pour atteinte à la vie privé. Face aux reproches, l'acteur avait essayé de se défendre en déclarant : "Sérieusement, vous pensez que je raconte des conneries pour aider. C’est pas sérieux. Je suis tombé sur cette photo et j’ai commenté en fonction de ce que je sais. J’ai autre chose à faire que de me balader sur Insta juste pour raconter des mensonges pour l’un ou l’autre camp".

Après avoir contesté la décision de justice en novembre 2018, Anthony Delon est condamné par la cour d'appel de Paris. Cette dernière a rappelé que chacun a le droit au respect de sa vie privée. L'article 9 du Code civil interdit de porter à la connaissance du public les liaisons véritables ou imaginaires.

Selon Le Figaro, la condamnation aurait été renforcée en raison de la notoriété de l'acteur. Le fait qu’Anthony Delon soit lui-même une personnalité connue du grand public et appartenant au même milieu professionnel du spectacle "a pu donner à croire qu’il disposait d’informations avérées sur la vie privée de Laeticia Hallyday", précise le quotidien.