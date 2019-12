"Johnny Hallyday a craqué sur mon harmonica", raconte Greg Zlap sur RTL

publié le 05/12/2019 à 14:08

Deux ans jour pour jour que Johnny Hallyday nous a quittés. Mais, les Français ne l'ont pas oublié. L'album symphonique réalisé par Yvan Cassar sera la meilleure vente de disque de l'année. Le live des Vieilles Canailles cartonne. Et de nombreux livres sur la star séduisent aussi en librairies... C'est le cas de Sur la route avec Johnny signé Greg Zlap, qui fut le phénoménal harmoniciste de Johnny pendant dix ans.



Si vous avez eu la chance de voir Johnny sur scène ces dernières années, vous vous souvenez obligatoirement de Greg Zlap. Une silhouette frêle et un jeu époustouflant. Dans son très beau livre construit comme un carnet de voyage, l'harmoniciste raconte ses 281 concerts avec Johnny Hallyday... À commencer par leur première rencontre.



"C'est complètement improbable quand je me retrouve avec Johnny Hallyday, se souvient le musicien. J'ai grandi en Pologne, je suis né à Varsovie. Je suis arrivé avec mon harmonica en France et j'évoluais dans un milieu musical qui était autour du blues. Ma rencontre avec Johnny s'est faite autour de la musique. Il a entendu le son de harmonica sur les maquettes qu'Yvan Cassar préparait pour son album Le cœur d'un homme en 2007.

On parlait le même langage Greg Zlap Partager la citation





Quand je l'ai rencontré pour la première fois, c'était en studio pour l’enregistrement de la pub Optic 2000 où je devais jouer La musique que j'aime. Il se lève et il me demande 'Greg est-ce que tu peux jouer sur le Marine band, l'harmonica mythique des bluesmen. Personne dans le milieu professionnel ne me parlait d'harmonica et Johnny quand je le rencontre me parle du blues, de l'harmonica, de la musique... Et je me rencontre qu'on parle le même langage".

Greg Zlap sera de toutes les tournées à partir de ce jour. Il décrit dans son livre un Johnny qui ne se plaint jamais, ni de sa hernie discale, ni de son cancer qui le ronge pendant la tournée des Vieilles Canailles. Il raconte les grandes scènes sur lesquelles Greg ne pensait jamais pouvoir monter. Et surtout, des moments de live complètement fous.



"Malgré l'énormité de ses shows ils permettaient beaucoup d’improvisation. Il nous donnait des solos", raconte Greg Zlap. Des solos en forme de défi entre les musiciens et le chanteur qui pouvait les pousser à la limite. De nombreux chanteurs s'arrachent les services de Greg Zlap comme Michel Jonasz qui l'a convié pour un solo sur l'une de ses dernières chansons. Greg Zlap prépare un nouvel album attendu l'an prochain. Son livre "Sur la route avec Johnny" vient de sortir, aux éditions Hors Collection (25€).