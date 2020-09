publié le 04/09/2020 à 20:41

La chanteuse Annie Cordy est décédée à l'âge de 92 ans, a indiqué sa famille. Elle aurait été retrouvée à son domicile de Vallauris, près de Cannes, ce vendredi 4 septembre au soir.

"Elle a fait un malaise vers 18h00. Les pompiers sont arrivés très vite, ont tout tenté pour la ranimer", a indiqué sa nièce, Michèle Lebon, à l'AFP. Elle vivait avec elle depuis plusieurs années. "Elle est partie en quelques minutes", a-t-elle ajouté.

Selon Nice-Matin, Annie Cordy serait décédée d'un arrêt cardiaque.

La chanteuse belge était notamment connue en tant qu'interprète de succès populaires comme Tata Yoyo et La bonne du curé. Elle a également joué dans de nombreux films, dont Le Passager de la pluie (1969), Le Chat (1971) ou encore Elle court, elle court la banlieue (1973) et La Vengeance d'une blonde (1994).

Une artiste aux talents multiples

Annie Cordy, de son vrai nom Léonie Cooreman, avait débuté dans des orchestres en chantant des standards américains, avant d'être engagée comme meneuse de revues au "Bœuf sur le Toit" à Bruxelles, puis à Paris au "Lido" en 1950. Elle a joué dans des opérettes et des comédies musicales comme La Route fleurie, avec Georges Guétary et Bourvil ou Visa pour l'amour avec Luis Mariano.

Armée d'un perfectionnisme quasi maniaque, elle a aussi enchaîné les rôles à la télévision et au théâtre. Elle a également prêté sa voix dans des dessins animés comme Pocahontas et Frère des ours. En tout, elle a enregistré plus de 500 chansons, et fait plus de 4000 galas à travers le monde.

À l'occasion de ses 90 ans en 2018, Bruxelles avait baptisé un parc à son nom. "Cela fait un effet incroyable d'être ainsi reconnue par les siens", avait-elle déclaré à l'époque.