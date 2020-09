Mort d'Annie Cordy : Je perds "ma petite sœur", réagit Line Renaud sur RTL

publié le 05/09/2020 à 13:05

Annie Cordy, chanteuse, comédienne et star du music-hall, est mort chez elle, à Vallauris (Alpes-Maritimes), ce vendredi 4 septembre. Elle avait 92 ans. C'est aussi l'âge de Line Renaud, qui se souvient avec émotion de son amie sur RTL : "On est de la même époque. On se téléphonait tout le temps."

"On fêtait nos anniversaires ensemble, raconte Line Renaud. Comme elle sait que j'aime le bleu, elle m'envoyait des hortensias bleus. Je lui envoyais des hortensias bleus aussi. C'était plus qu'une amie. C'est un membre de ma famille. C'est une sœur, ma petite sœur."

"Elle avait un talent fou, rappelle Line Renaud. Elle savait tout faire. Elle avait cette chose si difficile : être une chanteuse comique. Il n'y a rien de plus difficile que ça. C'est une perte énorme pour le music-hall. Et c'est une grande perte pour moi, une immense perte."

Annie était mon amie de toujours. J'ai tellement de souvenirs à ses côtés. Nous avons tant ri toutes les deux ! Ma peine est immense. Tu vas terriblement me manquer ma Nini. Ta Line #AnnieCordy pic.twitter.com/vomLfzvEKN — Line Renaud (@linerenaud) September 4, 2020