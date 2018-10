Amy Schumer annonce sa grossesse en faisant un clin d'œil à Meghan et Harry

publié le 23/10/2018 à 14:11

Amy Schumer attend son premier enfant. L'actrice et humoriste de 37 ans a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram, le lundi 22 octobre 2018. La comédienne ne s'est pas contentée d'un simple post mais en a profité pour glisser avec humour une référence au couple princier, Meghan et Harry.



C'est par le biais d'un photomontage que l'actrice principale de Crazy Amy a mis en scène son mari et elle-même. On peut y voir sa tête et celle de son compagnon, Chris Fisher, collées sur les corps du prince Harry et de Meghan Markle. Une boutade qui fait bien évidemment écho à l'annonce, le 15 octobre 2018, de la grossesse de Meghan.

Très engagée politiquement, Amy Schumer a souhaité glisser en légende de sa photo, un appel aux votes pour les élections de mi-mandat et à suivre le compte d’une journaliste politique, prénommée Jessica Yellin, ancienne correspondante à la Maison Blanche pour CNN. "Je suis sur le point de faire une annonce très excitante sur la page Instagram de Jessica Yellin", a-t-elle écrit.