Nikki McKibbin, une chanteuse du Texas, qui était arrivée à la troisième place du concours American Idol en 2002 est décédée. C'est son époux, Craig Sadler, qui a partagé la triste nouvelle sur son compte Facebook. Nikki McKibbin avait 42 ans.

"L'amour de ma vie, Nikki McKibbin, a souffert mercredi d'une rupture d'anévrisme. Elle serait déjà partie, mais elle avait décidé d'être donneuse d'organes et a été maintenue en vie pour que cela soit possible. Cela ne devrait pas nous surprendre. Même à la fin, elle continue de donner", écrit ainsi Craig Sadler dans un message illustré par un portrait de Nikki McKibbin.

Le 1er novembre dernier Craig Sadler a de nouveau écrit sur sa page Facebook : "Je crois que Nikki peut ressentir votre amour. Je vais prendre une pause loin des réseaux sociaux à partir d'aujourd'hui pour me concentrer sur les besoins de cet enfant. Je vous laisse avec une photo de nos moments simples à la maison". Son fils, Tristen Langley, a ensuite expliqué au New York Times qu'elle est décédée le 1er novembre 2020.

Une candidate à la voix puissante

Nikki McKibbin s'est fait connaître du grand public en participant à la première saison d'American Idol, équivalent de The Voice en France. Comme le précise le New York Times, la candidate aux cheveux roses et "look punk" impressionne le jury avec ses reprises des grands standards du rock et de la soul tels Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, Black Velvet d'Alannah Myles et Piece of My Heart de Janis Joplin. Nikki McKibbin termine troisième de la compétition, derrière la gagnante Kelly Clarkson et Justin Guarini.



"Nikki McKibbin avait un talent incroyable et nous sommes profondément attristés de sa disparition. Elle faisait partie de notre famille Americain Idol et elle nous manquera profondément. Nos cœurs et nos prières vont vers sa famille, ses proches et ses amis, pendant cette période difficile", a déclaré dans un communiqué le représentant d'American Idol.