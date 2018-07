Alain Souchon et Olivia Ruiz dans A La Bonne Heure

Olivia Ruiz et Alain Souchon dans À La Bonne Heure !

publié le 29/11/2017 à 12:30

Onze ans après le succès du premier volet avec 500 000 d'exemplaires vendus et 2 Victoires de la Musique, Le Soldat Rose revient faire un troisième et dernier tour de piste, disponible depuis le 24 novembre.

"Le Soldat Rose à la fabrique de jouets", le 3ème volet disponible depuis le 24 novembre 2017

Toujours écrit par Pierre-Dominique Burgaud, ce nouvel album est composé par Alain Souchon et ses fils Ours et Pierre. L'équipe d'artistes, elle aussi a été renouvelée, à commencer par le Soldat Rose, incarnée cette année par Renan Luce. De nombreux chanteurs ont également répondu présents. Parmi eux : Olivia Ruiz, Jean-Louis Aubert, Sandrine Kiberlain, Calogero, Zazie, Laetitia Casta, Hugh Coltman mais aussi Gaëtan Roussel.

Cette troisième et dernière aventure nous ramène à l'origine du Soldat Rose, dans la fabrique de jouets, où il a été fabriqué. Dans cette usine, nous suivons ses aventures et celles d'une troupe de jouets qui tente de sauver une ballerine de la poubelle. Le thème de la différence est encore présent dans ce conte et surprise, ce dernier volet répond à la question que tout le monde se pose depuis le début : pourquoi Le Soldat Rose est rose ?

Découvrez "Frère et Soeur", extrait de l'album

> "Le Soldat Rose à la fabrique de jouets" - "Frère et Soeur" (Olivia Ruiz & Renan Luce)

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

