la première heure d'Olivia Ruiz

publié le 12/07/2017 à 01:01

Chanteuse, et actrice française d'origine espagnole, c'est tout naturellement que ses envies vont dès l'adolescence vers les planches et les arts du spectacle. C'est ainsi qu'elle fondera un groupe de rock, et deviendra quelques années plus tard Olivia Ruiz. Le succès arrive avec son album "la femme chocolat", certifié disque de diamant. Auteur-compositeur-interprète, Olivia Ruiz a été couronnée par 4 victoires de la musique dont celle de meilleur concert en 2007.

Quatre années passées sur les routes de France, d'Asie et des Amériques, Olivia Ruiz a écrit et réalisé son premier court-métrage "Où elle est maman ?" , à édifier "Volver", une comédie musicale contemporaine avec le chorégraphe Jean-Claude Gallotta et en Novembre 2016, Olivia Ruiz a sorti un nouvel album "A nos corps aimants" chez Polydor.

Olivia Ruiz est en tournée tout l'été, son prochain concert, le 15 juillet à Aix-les-Bains

> Olivia Ruiz - Mon corps mon amour (CLIP OFFICIEL)

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et ce soir c'est Olivia Ruiz qui nous emmène dans son univers.

La playlist d'Olivia Ruiz

1 - FLUME & CHEF FAKER - Drop the game - (2013)

2 - NICK CAVE & THE BAD SEEDS & KYLIE MINOGUE - Where the wild roses groW - (1996)

3 - EMINEM - My name is - (1999)

4 - PULP - Common people - (1995)