Olivia Ruiz est l'invitée de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 07/02/2017 à 10:33

Quatre ans après Le calme et la tempête écoulé à plus de 150.000 exemplaires, Olivia Ruiz est de retour avec A nos Corps-Aimants. Dans ce cinquième album studio, qu’elle a écrit et co-composé, on y découvre une chanteuse et jeune maman qui se livre comme jamais.

Cet album est une ode aux femmes et un jeu de clés offerts aux hommes pour qu'ils essaient de les comprendre. Olivia Ruiz, à propos de "A nos corps-aimants" Partager la citation





Dans ce nouvel opus co-réalisé avec Edith Fambuena (Bashung, Birkin, Daho, Miossec, Hardy, Higelin...), Olivia Ruiz chante les métamorphoses, les corps qui ne sont rien sans l'esprit, le combat pour accepter que les miroirs ne disent pas toujours la vérité, la force, la fragilité oxygène, tous ces regards qui comptent, qui sauvent ou qui terrassent.

"A nos corps-aimants", le nouvel album d'Olivia Ruiz

Olivia Ruiz est en tournée dans toute la France. Elle sera le 9 février à Toulouse, mais aussi sur la scène de La Cigale à Paris les 21, 22 et 23 février prochains ou encore le 5 avril à Lille.

"Volver", le spectacle musical avec Olivia Ruiz

Après leur première rencontre sur le spectacle Amour sorcier, conçu avec le chef d'orchestre Marc Minkowski, Jean-Claude Gallotta et Olivia Ruiz poursuivent leur collaboration avec Volver, un nouveau spectacle musical et chorégraphique sur-mesure inspiré de la vie et de l'univers musical de la chanteuse. La comédie musicale contemporaine sera en tournée en province à partir du 3 Mars et jusqu'au 28 Avril 2017.

"Volver" avec Olivia Ruiz

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Joëlle Goron, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

