Alain Souchon et ses fils dans A La Bonne Heure

Souchon dans l'air, c'est un album hommage à Alain Souchon par ses deux fils, Charles (alias Ours) et Pierre, et son réalisateur fétiche Renaud Letang. Disponible à partir du 16 juin, ce disque revisite 40 ans de chanson. Un deuxième opus est en préparation et devrait voir le jour à la rentrée.

Alain Souchon, Un immense artiste ? Un auteur, compositeur et interprète d'une importance majeure dans l'histoire de la chanson ? Un compagnon de route, d'émotions et de vie pour des millions de francophones ? Évidemment. Pourtant, on ne pouvait pas lui bâtir un hommage tout en majuscules et en néon. Il fallait être léger, profond, gracieux. Ne pas faire sonner de lourdes cloches ni résonner de grosses trompettes.



En une quarantaine d'années, l'interprète de J'ai dix ans a gravé la bande-son de tellement de vies, il a donné tellement d'hymnes à tellement d'amours, de mélancolies, de révoltes et de sérénités. "Il ne fallait pas que ce soit fait n'importe comment", résume Charles. Car la tâche lui est revenue, avec son frère Pierre, d'assurer la direction artistique de cet album. "Lorsqu'on nous a proposé de nous occuper de ce projet, nous ne pouvions pas refuser tant les chansons de notre père font partie de notre vie" continue-t-il. Un "labour of love" naturel, en pente douce, sans fracas, rassemblant "des artistes dans le ton, dans l'humeur, dans une famille de gens qui aiment la chanson".



Et parmi ces artistes nous retrouvons : Vanessa Paradis, Arthur H, Izïa Higelin, Benjamin Biolay, Juliette Armanet, Jean-Louis Aubert, -M-, mais aussi Jeanne Cherhal ou encore Tété. "Nous avons souhaité, souvent rêvé, à des artistes fidèles à l'esprit de ses chansons, à sa sensibilité. Ils nous ont dit oui. Nous en sommes très heureux, nous les en remercions", conclut Charles.

