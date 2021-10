Alain Delon et Romy Schneider : pourquoi leur première rencontre a été un échec

Le 12 août 1968, Alain Delon et Romy Schneider se retrouvent à l'aéroport de Nice pour le tournage de La Piscine. 5 ans plus tôt, après une passion incandescente, Delon avait quitté Sissi L'Impératrice avec un bouquet de roses et un mot laissés dans leur hôtel particulier parisien : "Je suis parti à Mexico avec Nathalie. Mille choses. Alain"

Depuis la rupture, Romy Schneider et Alain Delon ne se sont revus qu’une fois, furtivement lors d’un gala. Et le 12 août 1968, on les retrouve enlacés sur le tarmac de l’aéroport de Nice. Ce n’est pas l’amour qui les réunit, c’est le cinéma. "Ce qui est assez étonnant [dans ces retrouvailles, ndlr] c'est qu'elles se passent 10 ans jour pour jour après leur premier rendez-vous à l'aéroport d'Orly", démarre la journaliste et auteure Sarah Briand au micro de Jour J.

Effectivement, Alain Delon et Romy Scheider se sont déjà rencontrés pour le tournage de Christine de Pierre Gaspard-Huit en 1958. "Et là pour le coup, la rencontre entre ces deux amants magnifiques n'a pas du tout le glamour qu'on peut retrouver 10 ans plus tard. C'est-à-dire que ça n'a pas pris au départ...", raconte Flavie Flament.

Pour Christine, Gaspard-Huit cherchait qui pouvait faire face à la star Romy Schneider. Un jeune homme totalement inconnu, qui pourrait tomber amoureux d'elle dans le film. Gaspard-Huit envoie alors plusieurs photos de visages de comédiens à Romy Schneider en Allemagne. Et l'actrice tombe sur celui d'Alain Delon "dont elle était peut-être déjà secrètement éprise. Mais, en tout cas, il l'a séduit".

Romy trouve Alain "vulgaire"

Sur la passerelle d'Orly, Alain Delon trouve Romy Schneider, "un petit peu coincée", et elle n'apprécie pas forcément le personnage d'Alain Delon. "On le voit sur les photos, il a l'air un peu emprunté. On lui met un bouquet de roses dans la main, il porte une chemise (...) on lui demande d'être le jeune comédien idéal. Lui ne parle pas allemand. Elle parle deux mots de français. Il fait exprès de lui dire 'Je t'aime' en allemand pour l'embêter", décrit

Elle trouve "Alain Delon vulgaire, mais en même temps c'est quelque chose qui l'attire forcément". Le couple Alain Delon-Romy Schneider se forme plus tard et entre dans la légende du cinéma. "Il lui fait faire des virées nocturnes dans Paris, elle tombe amoureuse. Avec lui, elle enlève la robe de Sissi et devient une femme à part entière. Ils ont vécu une passion folle", conclut Flavie Flament.

