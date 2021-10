Flavie Flament au Moulin Rouge : "On voyage dans un univers bourré de secrets"

C'est une première pour Jour J, le nouveau rendez-vous de Flavie Flament sur RTL. L'émission est diffusée depuis le mythique "Moulin Rouge" de Paris en compagnie d'une invitée qui connaît les moindres secrets des coulisses à la scène : Fanny Rabasse, l'attachée de presse de la salle.

De 20h à 21h ce mercredi 6 octobre dans Jour J, Flavie Flament vous entraîne au Moulin Rouge qui a ouvert ses portes le 6 octobre 1889. "J'ai été impressionnée de pénétrer dans cet endroit de manière privilégiée", explique Flavie Flament à RTL.fr. "J'ai vu le Moulin Rouge en sommeil et c'est très émouvant", poursuit-elle.

Dans la salle des costumes, Flavie Flament assiste à l'entretien des costumes de scène. "Toutes ces dames [les costumières, ndlr] ont beaucoup de travail, car on a 1.000 costumes au Moulin Rouge et évidemment il faut les entretenir, car ils sont portés (...) et parfois les paillettes s'arrachent", décrit Fanny Rabasse pour Jour J.

Un univers qui reste très rigoureux

Chaque pièce raconte son histoire et révèle des anecdotes inédites liées à des personnalités bien connues de tous et toutes comme Line Renaud et Elizabeth II. L'occasion de pénétrer un lieu fascinant, festif et sublime en plein cœur de Paris. Vous découvrirez aussi à quoi ressemblait le Moulin Rouge à ses débuts ou ce qu'il se passe derrière le rideau fermé, avant que les spectacles ne commencent.

Fanny Rabasse explique aussi que les membres du Moulin Rouge doivent signer dans un registre en arrivant. "S'ils arrivent en retard, ils signent en rouge et au bout de trois signatures rouges, on leur envoie une lettre d'avertissement", explique-t-elle. "En fait, c'est toujours très très rigoureux. L'univers très foisonnant et léger des nuits parisiennes reste très rigoureux", constate Flavie Flament. "Il y a un travail gigantesque, un artisanat incroyable derrière le Moulin Rouge. Il a une âme. Et j'ai été émue de pouvoir la toucher", décrit encore l'animatrice avant de conclure : "J'ai eu une grande chance de vivre cet évènement et de le partager avec les auditeurs. On voyage dans un univers bourré de secrets".

Tous les jours dans Jour J , de 20h à 21h sur RTL, Flavie Flament vous fait découvrir les grands moments d’actualité qui ont marqué la mémoire collective.