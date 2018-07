publié le 31/01/2018 à 14:19

Enquêtes criminelles, le magazine de faits divers de W9, est consacré, mercredi 31 janvier, à l'affaire Maëlys. Le documentaire, diffusé en prime time chaque mercredi, reviendra en premier lieu sur cette nuit du 26 au 27 août 2017, lorsqu'en pleine fête de mariage, la petite fille de 9 ans disparaît brutalement. Les recherches à proximité de la salle des fêtes sont vaines. Les gendarmes du Pont-de-Beauvoisin (Isère) sont alertés. Un appel à témoins est lancé dans la foulée.



Dès le jour levé, les moyens développés pour retrouver l'enfant sont colossaux. Des battues citoyennes sont même organisées par les habitants de cette commune traumatisée. Mais rien n'y fait. Jusqu'à aujourd'hui, impossible pour les enquêteurs de retrouver la trace de la petite fille.

Après un éclairage sur les circonstances de cette disparition, le magazine met ensuite l'enquête en lumière : les 180 invités au mariage deviennent suspects. Les indices s'accumulent. Un homme est soupçonné d'avoir enlevé et tué Maëlys : Nordahl Lelandais, un ancien maître-chien de 34 ans.

Mais l'affaire prend une autre dimension lorsqu'un lien est établi avec une autre affaire non résolue, le meurtre du caporal Arthur Noyer dans le département voisin de la Savoie. Le suspect numéro un est-il lié à d'autres affaires non résolues ? "Et si le suspect dans l'affaire Maëlys était un tueur en série ?". C'est la question que pose le magazine présenté par Nathalie Renoux, mercredi 31 janvier à 20h50 sur W9.



Un documentaire suivi d'un débat

Le documentaire sera suivi d'un débat en plateau avec François Vignolle, directeur adjoint de la rédaction de M6, Vincent Wales, journaliste au quotidien régional Le Dauphiné Libéré, l’avocat Joseph Cohen-Sabban ainsi que Philippe Folletet, commissaire de police à la retraite investi dans l’association ARPD, Assistance et recherche de personnes disparues.