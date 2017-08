publié le 21/08/2017 à 10:30

Près de 20 ans après sa disparition dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris, Diana Spencer alias Lady Di princesse de Galles déchaîne les passions et reste "la princesse des cœurs" à jamais. Et pour lui rendre hommage, la télévision française va voir ses chaînes proposer 3 documentaires le même soir. Le 22 août prochain, C8, W9 et TMC diffuseront chacune un programme consacré à Diana Spencer en prime time.



À une semaine du 31 août, date du décès de la princesse en 1997, C8 va dégainer le documentaire le plus attendu. Produit entre autres par HBO, Diana, notre mère : sa vie, son héritage a créé la sensation car il a recueilli les témoignages des princes Harry et William sur leurs souvenirs d'enfance. Des moments émouvants en perspective et un joli coup pour la chaîne du groupe Canal+.

Côté groupe TF1 c'est TMC qui proposera Diana, le destin tragique d'une icône. Produit par TF1 production et CBS, le documentaire sera un portrait intime de la princesse et soulèvera des interrogations quant aux circonstances tragiques de décès. Enfin, W9 rediffusera un programme vu sur M6, Mort de Diana : l'incroyable révélation. Il retracera de manière précise la soirée du drame et les éléments qui pourraient avoir provoqué l'accident mortel. À noter que le lendemain, France 3 proposera un documentaire réalisé par Gérard Miller.