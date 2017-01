Dany Boon flanque un zéro aux Ch'tis de W9

Touche pas à mes Ch'tis. L'acteur estime que la production manipule les candidats.

Jade, Eric Dussart, Dany Boon

publié le 15/01/2017 à 11:55

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le Nord et ses Ch'tis, c'est sacré. Dany Boon le fait encore savoir dans On refait la télé ce dimanche. Il reproche à la télé-réalité de W9 de montrer une image "négative" de la région. "lls filment des gens qui ne se rendent pas compte à quel point la médiatisation est quelque chose de fort… Ça peut bouleverser leur vie de manière définitive", constate-t-il. Il poursuit en estimant que le procédé de la production est malhonnête: "Quand on est filmé juste parce qu'on a un accent du Nord et qu'on a du mal à s'exprimer… Je trouve ça pas honnête. On montre un côté d'eux abruti… C'est manipulé."

De quoi le rendre Raid dingue, comme l'excellente comédie éponyme qu'il vient nous présenter en exclusivité dans On refait la télé. Dany Boon nous parle également des programmes qu'il va regarder la semaine prochaine quant à Eric Dussart et Jade, ils lui ont préparé un zapping spécial le concernant dans On refait l'invité.



Rendez-vous dès 13H30 pour l'émission et dès 14H pour le replay.



Bon dimanche à l'écoute de la télé sur RTL !