L'attente est insupportable. Cinq mois après la disparition de leur fille, les parents de Maëlys sont toujours sans nouvelle. Une situation d'autant mal vécue que le couple se sent "pris en otage (...) dans la mesure où un individu mis en examen, placé en détention provisoire et mis en examen dans le cadre d'une deuxième affaire, refuse de nous dire ce qu'il est advenu de l'enfant", explique l'avocat des parents de la fillette, Fabien Rajon, au micro de RTL.



Aujourd'hui, Jennifer et Joachim De Araujo "sont dans l'attente" et "se tournent logiquement vers cet individu mis en examen". S'ils "gardent espoir", le pessimisme est de mise au regard du dossier et des nouveaux éléments dans l'affaire de la disparition du jeune caporal Arthur Noyer.

Pour Maître Fabien Rajon, des certitudes existent dans le dossier, contrairement à l'opinion de l'avocat de Nordahl Lelandais, Maître Alain Jakubowicz, qui a assuré mercredi 24 janvier sur notre antenne qu'il y a "un nombre d'incohérences" important dans le dossier de Lelandais. "L'avocat de la défense n'évoque pas clairement l’innocence de son client", rétorque Maître Rajon.

Maître Jakubowicz axe sa défense sur la chronologie supposée des faits, qui dédouanerait son client. En effet, Nordahl Lelandais se serait volatilisé du mariage à 2h46. Or, selon un témoignage, la fillette se trouvait encore dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin à 3h15. "Une stratégie habile pour mieux oublier tous les autres éléments à l'encontre du mis en examen", balaye Maître Fabien Rajon, qui met en doute la crédibilité d'un témoin qui "n'est absolument pas certain de l'horaire qu'il a pu communiquer" à la justice.

"Pour nous, un élément est central : c'est la question de la photo et de la vidéosurveillance où mes clients vont reconnaître la robe de leur enfant dans le véhicule du mis en cause", poursuit l'avocat à RTL. "Et si la défense nous dit qu'il ne s'agit pas de Maëlys, alors de qui s'agit-il", poursuit l'avocat du couple.



Devant les enquêteurs, Nordahl Lelandais a réponse à tout. "Pour autant, on considère que cet individu a des choses à nous dire quant à ce qu'il est advenu de l'enfant", argue Fabien Rajon. L'intérêt du suspect pour la méthode à employer pour faire disparaître des corps, le lavage assidu de son véhicule quelque temps après la disparition des Maëlys et ses allers-retours entre le lieu du mariage et son domicile sont autant d'éléments troublants qui méritent "qu'on se tourne vers lui". "On est fondé à considérer qu'il a une part de responsabilité", conclut l'avocat.