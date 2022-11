Affaire Hanouna/Boyard : l'animateur va "poursuivre en justice" Louis Boyard

Après le député Louis Boyard, c'est au tour de Cyril Hanouna d'annoncer qu'il va "poursuivre en justice" l'Insoumis pour diffamation.

À la fin de son émission entièrement consacrée à l'affaire, l'animateur de C8 a déclaré : "Sachez que nous aussi, on va prendre des mesures. Et on va attaquer pour ce qu'il a pu dire, diffamation, et toute la diffamation qu'il a eu à notre égard."



Sur son plateau lundi soir, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ne se sont pas privé d'attaquer à nouveau le jeune élu. L'animateur de Touche pas à mon poste a "regretté les propos injurieux" qu'il a pu avoir, mais il a aussi indiqué que "sur la séquence", il "ne s'excusait pas du tout".



L'animateur a rappelé que Louis Boyard avait touché des cachets de C8 pour ses participations à son émission ("6.784 euros", selon les chiffres donnés par Cyril Hanouna).

