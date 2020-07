Héritage Hallyday : ce qu’il faut savoir de l’accord entre Laura Smet et Laeticia

publié le 15/07/2020 à 21:47

Après deux ans et demi de déchirements, Laeticia Hallyday et Laura Smet sont parvenues à un accord. Un armistice rendu public par la veuve de Johnny le 3 juillet dernier après des tractations qui n'ont en réalité, malgré les démentis, jamais cessé entre les cabinets d'avocats.



Il s'agit d'un pacte essentiellement financier. Le point central est que Laeticia s'engage à régler la dette fiscale de Johnny Hallyday. Une dette qui, après discussion avec les services de Bercy, avoisinerait les 32 millions d'euros. Laura et David, s'ils avaient dûment hérités de leur père, auraient dû participer à ce remboursement. Ce ne sera donc pas le cas.

En contrepartie, Laeticia Hallyday conserve son patrimoine immobilier : les maisons de Los Angeles, Saint-Barthélemy et Marnes-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine. Cette dernière sera sans doute prochainement mise en vente. Elle garde aussi la mainmise sur le droit d'image de Johnny et l'exploitation de son patrimoine artistique.

Le chiffre de 1,5 million d'euros a circulé

Laura Smet a signé un accord dans lequel elle s'engage à renoncer aux poursuites judiciaires, mais aussi à sa part d'héritage, en contrepartie d'une compensation financière, dont le montant reste confidentiel. Le chiffre de 1,5 million d'euros a pourtant circulé ces derniers jours. Le retrait formel de la procédure de David Hallyday n'est quant à lui toujours pas confirmé.

La fille de Johnny Hallyday est sortie du silence ce mercredi 15 juillet et veut dire sa vérité à la veille de la publication d'une interview de Laeticia dans Paris Match. Cette interview, Laura Smet l'a lue et c'est avec la volonté de rétablir la vérité qu'elle a accepté de confier son récit et ses émotions au micro de RTL : "Il n'y aura jamais de paix possible".

