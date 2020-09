David Hallyday sort "Imagine un monde" : "C'est le moment d'être plus engagé"

publié le 09/09/2020 à 10:05

Deux ans après J'ai quelque chose à vous dire, David Hallyday sera de retour à l'automne avec un nouvel album et RTL vous a fait découvrir le premier extrait ce mercredi 9 septembre. Son précédent opus a connu un joli succès. Plus de 200.000 exemplaires vendus grâce à une "dernière lettre" adressée à son père qui a ému le grand public.

Dans son quatorzième album, David Hallyday ne creusera pas ce sillon intime. Le chanteur de 54 ans a voulu mettre en musique l'époque tourmentée et notre planète en danger. Un sujet qui lui tient à cœur depuis des années. "C'est maintenant qu'on fait la terre de nos enfants", avertissait-il en 1999 dans Un paradis / Un enfer. En 1990 déjà, dans son deuxième album, l'artiste chantait Tears of the Earth (les larmes de la Terre). 30 ans plus tard, l'heure est au combat. Un combat au cœur de son Ensemble et Maintenant.

"Cette chanson est née avec le désir de parler de l'humain tout simplement. Pourquoi est-on ici ? Comment faire pour mieux vivre ?, raconte David Hallyday. Je pense qu'il faut chanter [cette période tourmentée], la décrier, mais aussi avancer positivement. (...) C'est le moment d'être plus engagé. Le monde ne tourne pas rond (...) mais il faut prendre soin des autres et de son environnement".

80% de cet album, je l'ai fait chez moi David Hallyday





Cet album s'appellera Imagine un monde. Il sortira le 27 novembre prochain. "J'ai commencé à le composer au mois de novembre-décembre, continue le chanteur, ensuite j'ai arrêté parce que j'étais tout le temps en tournée et est arrivée à la crise sanitaire, le confinement et ça a changé beaucoup de choses dans la perception de la vie. 80% de cet album je l'ai fait chez moi, dans ma chambre, les voix, les instruments... C'était une première pour moi."



David Hallyday prépare une prochaine tournée pour 2021. D'ici là, il lui reste huit concerts au mois de novembre qui sont maintenus à l'heure actuelle. Cette interview était aussi l'occasion pour David Hallyday de prendre la parole pour la première fois depuis l'annonce cet été d'un accord dans la bataille autour de l'héritage de son père disparu il y a bientôt trois ans. Avec sa pudeur habituelle, le fils aîné de Johnny Hallyday a accepté d'évoquer cette lourde page judiciaire qui se tourne.

> Interview intégrale de David Hallyday du 8 septembre 2020 Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : RTL / Steven Bellery | Date : 09/09/2020