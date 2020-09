Héritage Hallyday : "Une histoire finie qui saoule les gens" pour David Hallyday

publié le 09/09/2020 à 06:34

David Hallyday ne veut plus entendre parler de l'héritage de son père. Cette question judiciaire et financière qui a fracturé la famille de Johnny Hallyday depuis des mois n'est plus que du "passé" pour le fils aîné du rockeur.

Après l'annonce d'un accord entre Laeticia Hallyday et Laura Smet, David Hallyday a plutôt souhaité mettre toute cette histoire douloureuse derrière lui. "Non je n'ai rien signé du tout. Ça fait partie du passé, c'est une histoire finie, confie-t-il au micro de RTL. C'est une histoire très douloureuse pour tout le monde, qui se termine et je ne veux absolument plus en parler. C'est quelque chose de privé, de très personnel et je n'ai plus rien à dire là-dessus. Dieu merci, c'est terminé et entre vous et moi, je crois que ça saoule vraiment les gens. On n'est pas dans ce monde-là aujourd'hui. Des gens perdent leur boulot, leur travail, ils ne savent pas comment ils vont bosser, payer leur loyer... On n'est pas là-dedans. C'est du passé, c'est fini".

Le 3 juillet dernier, l'avocat de Laeticia Hallyday avait annoncé la conclusion d'un "accord définitif" entre la veuve de Johnny et Laura Smet, qui avait la première saisi la justice pour contester le testament de son père rédigé aux États-Unis. Cet accord, dont les détails n'avaient pas été dévoilés, a mis fin à plus de deux ans de procédure devant les tribunaux. "Oui je confirme [que je renonce à la succession mon père]. C'est une histoire familiale, personnelle. Il n'y a plus d'utilité de parler de quelque chose qui est fini, insiste David Hallyday. Mon père est un si grand artiste que je pense qu'il mérite qu'on pense à lui d'une autre façon, par sa musique, par le travail qu'il a fait pendant plus de 50 ans. Par les joies et le bonheur qu'il a donné à tant de gens."

"J'ai toujours mon avis à donner"

David Hallyday entend laisser la bataille financière derrière lui mais il veut toujours avoir un droit de regard et conseiller celles et ceux qui pourraient travailler sur l'héritage artistique de son père. "J'espère bien [avoir un droit moral]. J'ai toujours mon avis à donner, annonce-t-il. Je pense que c'est toujours bien. On a fait les mêmes métiers, donc je pense que je pourrais donner un avis assez bienveillant sur sa carrière et la suite. La continuité c'est très important. J'aurais mon mot à dire. La loi le prévoit de toute manière", prévient David Hallyday sur RTL.

En juillet, la sœur de David, Laura Smet avait expliqué pourquoi elle n'arrivait pas à pardonner Laeticia Hallyday. "Il n'y aura jamais de paix possible, disait-elle sur RTL. À partir du moment où [Laeticia] a franchi cette ligne, de ne pas pouvoir dire au revoir à notre père.... Je parle pour moi, je ne parlerai jamais pour David. Mais j'étais avec ma mère ce jour-là. On a attendu 4 heures dans le salon qu'on puisse dire au revoir à mon père parce que je savais que c'était imminent. (...) Mon père ne savait pas qu'il allait mourir, révèle-t-elle. Je vous dis des choses qui sont quand même très intimes, mais qui sont chez moi une déchirure que je ne pourrai jamais guérir."

Une déclaration qui a fait réagir David Hallyday. "Si elle [Laura] le dit [qu'il n'y "a pas de paix possible] c'est qu'elle le ressent, elle. Moi, j'ai fait la paix avec moi-même, je suis quelqu’un qui va de l'avant et qui regarde l'avenir et pas derrière moi. Ce qui a été fait, a été fait et maintenant il y a des choses super positives à venir. Je vais m'y consacrer. Faire des albums. Faire plaisir aux gens. Monter des projets culturel et musicaux. Passer du bon temps avec ma famille, mes enfants, mes potes et le reste je ne le regarde plus."

Et David Hallyday qui s'apprête à sortir le 27 novembre un nouvel album intitulé Imagine un monde de conclure : "Je suis serein, jusqu'à un certain point. Dans la vie on ne contrôle pas tout. Je suis serein sur ce que je sors en tout cas. On s'est éclaté à faire [ce nouvel album] malgré les complications autour de nous. On a fait quelque chose qui a du sens et j'espère que les gens ressentiront la même chose que moi."

